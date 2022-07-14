Полиция перекрыла дороги перед отъездом Байдена из отеля в Иерусалиме

Байден ездит на своем бронированном лимузине «Зверь», который был доставлен из США, вместе с парком бронированных лимузинов для его свиты.

Полиция начинает перекрывать улицы в Иерусалиме перед ожидаемым отъездом президента США Джо Байдена из отеля «Кинг Давид».

Полиция сообщает, что перекрыто несколько улиц в центре города, поскольку американский лидер собирается отправиться из отеля в Waldorf Astoria.

Во второй половине дня будут перекрыты для движения улицы вокруг резиденции президента.

А с позднего вечера будет перекрыто движение вокруг стадиона Тедди в районе Малха, поскольку тысячи людей примут участие в церемонии открытия Маккабии — так называемых «еврейских Олимпийских игр».

Байден поприветствует американских спортсменов, участвующих в играх, и примет участие в церемонии открытия вместе с премьер-министром Яиром Лапидом и другими высокопоставленными лицами.

Ранее Курсор писал, что Байден посетил выставку оборонных технологий Израиля. Президент США Джо Байден прибыл на демонстрационную площадку Министерства обороны в аэропорту, чтобы получить секретный брифинг от министра обороны Бенни Ганца и других представителей органов безопасности, включая начальника штаба ЦАХАЛа Авива Кохави.

Наша редакция писала, что посол США заявил, что Джо Байден всегда будет выступать за решение о двух государствах. Посол США в Израиле Том Найдс заявил, что цель визита президента США Джо Байдена — подчеркнуть, почему американо-израильские отношения важны для израильтян и американцев, евреев, мусульман и христиан.