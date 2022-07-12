Посол США: Байден всегда будет выступать за решение о двух государствах

Том Найдс рассказал о целях, которые преследует Байден в своей поездке на Ближний Восток. «Байден будет снова и снова подчеркивать видение решения о двух государствах», — заявил он.

Посол США в Израиле Том Найдс заявил, что цель визита президента США Джо Байдена — подчеркнуть, почему американо-израильские отношения важны для израильтян и американцев, евреев, мусульман и христиан.

«Байден также будет снова и снова подчеркивать видение решения о двух государствах», — сказал Найдс, выступая на торжественном приеме для журналистов в ресторане «Туро» в Иерусалиме.

По его словам, Байден будет стремиться установить контакт с израильским и палестинским народами и показать, «почему его это волнует, почему это место так важно».

Курсор ранее писал, что Блинкен будет сопровождать Байдена в турне по Ближнему Востоку. Государственный секретарь США прибудет в Израиль вместе с Джо Байденом. Цель поездки — консультации с израильскими, палестинскими, персидскими и региональными партнерами по целому ряду приоритетов.

Также сообщалось, что США намерены сократить срок визита Байдена на Ближний Восток. Запланированная десятидневная поездка американского президента по странам Ближнего Востока может быть скорректирована и сделана менее насыщенной.

Мы информировали, что перед визитом Байдена в Тель-Авиве вывесили флаги ПА. Запланированный на 13 июля приезд американского президента внес множество изменений в жизнь Израиля. Также в понедельник в Тель-Авиве заметили вывешенные рядом с израильским флаги ПА.