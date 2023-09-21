Полиция провела рейд в Лоде, обнаружив склад с оружием - в сети показали видео

Также правоохранители задержали четверых местных жителей.

Сотрудники израильской полиции провели оперативный рейд в Лоде, в ходе которого обнаружили склад, где хранилось большое количество оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает Telegram-канал "Израиль Сегодня".

Правоохранители в результате тщательно спланированной операции изъяли снайперскую винтовку, пистолеты, патроны, боеприпасы и несколько гранат.

Кроме того, сотрудники полиции задержали четверо местных жителей по подозрению в незаконном хранении оружия. Их доставили на допрос.

"Курсор" писал ранее, что в преддверии Йом Кипура (Судного дня) в израильской полиции выступили к общественности с важным призывом. Граждан предупреждают, что в период праздников повышается риск возникновения различных угроз безопасности, поэтому следует с собой носить оружие.

Еще мы писали, что сотрудники полиции получили сообщение, что на одной из "самых дорогих" улиц нашей страны - Галей Тхелет, расположенной в Герцлии-Питуах, в автомобиле заложено взрывное устройство.

Напомним, что в первом полугодии 2023 года сотрудники израильской полиции изъяли 962 единицы нелегального огнестрельного оружия в ходе операции "Зеленый безопасный маршрут", которая направлена на борьбу с преступностью в арабском обществе