Полиция раскрыла планы задержанного за убийство Юрия Волкова

Если прокуратура сможет собрать улики, подтверждающие убийство при отягчающих обстоятельствах, то подозреваемый Ади Мизрахи, получит пожизненное заключение

22-летний Ади Мизрахи, который обвиняется в убийстве сотрудника медцентра «Ихилов» Юрия Волкова, планировал сбежать из Израиля.

Об этом стало известно по результатам предварительного расследования, сообщает 9 канал.

Преступник уже пытался избавиться от мотороллера, который стал важной уликой, поскольку был причиной конфликта с жертвой.

Следователи сообщили, что расследуемое дело сложное. Полиция вовремя обнаружила мотороллер, однако пока не найдено орудие убийства.

Ади Мизрахи, осознавая важность этих улик, сразу избавился от ножа и намеревался сбыть мотороллер. Однако его подвела жадность. Он не решился уничтожать транспортное средство, а продать. Он даже нашел покупателей, но к этому моменту за его домом уже наблюдали полицейские. Именно это и послужило поводом к задержанию преступника, который попытался избавиться от улик.

На допросах в полиции подельники преступника рассказали, что он просил организовать выезд за территорию Израиля.

Обвинительное заключение пока не готово. Если прокуратура сможет доказать умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то подозреваемый получит пожизненное заключение. Если же прокуратура сможет обвинить Мизрахи только в убийстве по неосторожности, то ему грозит до 12 лет тюрьмы с возможностью помилования.

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