Убийство Юрия Волкова: стали известны подробности задержания преступника

Преступник и ранее был известен полиции по насильственным инцидентам. Во время его задержания были ранены двое полицейских и пострадала девушка.

Работник больницы Ихилов Юрий Волков получил смертельные раны во время дорожного конфликта с мотоциклистом. Позже полиция задержала по подозрению в убийстве 23-летнего жителя Холона.

Вместе с главным подозреваемым были задержаны еще четверо подозреваемых «за воспрепятствование следственным действиям».

23-летний житель Холона, будет доставлен в пятницу в суд для продления срока содержания под стражей. Полицейские изъяли мотоцикл, на котором он ехал, когда наносил ножевые ранения Волкову.

Мотоциклист чуть не сбил жену Волкова Лену и она его сфотографировала. Подозреваемый повернулся к ней и потребовал удалить фото, Лена согласилась их удалить и попросила его продолжать движение. Волков, видевший всю ситуацию, сказал мотоциклисту: «Вперед, мужик, все в порядке», тогда тот вытащил нож, ударил Юрия в сердце и продолжил движение. Волков потерял сознание и был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм.

Полиция задержала подозреваемого менее чем за сутки. Оказалось, что он и ранее был известен полиции по насильственным инцидентам. Полицейские прибыли в дом на улице Йотбата в Холоне, где остановился подозреваемый, и после нескольких часов подготовки установили двух подозреваемых, выезжающих из дома на скутерах.

Группа по задержанию арестовала их и далее вошла в дом, чтобы произвести аресты. В ходе операции к полицейским выскочила собака бойцовской породы, укусила двоих из них. Известно о ранениях средней тяжести.

Представители полиции выстрелили в собаку, ранили ее и нейтрализовали. В результате стрельбы шальной пулей была ранена девушка, которая гостила у подозреваемого.

Оба следователя были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Курсор ранее писал, что задержан подозреваемый в убийстве сотрудника больницы в Холоне.

Также мы сообщали, что вдова убитого в Холоне сотрудника больницы Ихилов рассказала, как произошла трагедия.