Вдова убитого в Холоне сотрудника больницы Ихилов рассказала, как произошла трагедия

В результате конфликта на дороге в Холоне мотоциклист выхватил нож и нанес смертельные травмы Юрию Волкову, медику из больницы Ихилов.

Лена Волкова, вдова убитого вчера на перекрестке Юрия Волкова, поделилась своим горем.

Юрий Волков, 52 лет, сотрудник больницы Ихилов, вместе с женой приехали в Холон из Бат-Яма смотреть квартиру для аренды. На пешеходном переходе их едва не сбил мотоциклист, проезжавший на красный свет. Лена хотела снять инцидент на камеру, что не понравилось мотоциклисту.

Когда Юрий подошел, чтобы заступиться, мотоциклист выхватил нож, смертельно ранил его и скрылся.

«Мы сделали замечание проехавшему на красный свет мотоциклисту, это причина по которой он убил Юрия», — рассказала женщина.

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