Полиция сообщила, что найдены пропавшие подростки из Бейтар-Илита

Разыскиваемые полицией в Бейтар-Илите братья Авраам и Менахем Мовшовиц были обнаружены спустя несколько часов после начала поисков и обращения полицейских к гражданам с просьбой о помощи.

Полиция ранее сегодня обращалась к жителям соседних районов с просьбой помочь в розыске двух пропавших без вести братьев, Авраама и Менахема Мовшовиц из Бейтар-Илита.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Подростки пропали сегодня утром, и благодаря быстрой реакции были быстро обнаружены. Полиция благодарит всех за помощь и содействие в их розыске.

Ранее «Курсор» сообщал, что арабский специалист УЗИ обвиняется в жестоком нападении на женщин в Бейтар-Илит. Рамзи Гааба, 25-летний араб, житель Восточного Иерусалима, в прошлом был судим за бросание камней в полицейских и участие в беспорядках на Храмовой горе, за что отбыл девятимесячный тюремный срок.

Также мы писали, что в Хайфе арабы линчевали израильтянина. Полиция сообщила, что проводится расследование по делу об избиении молодого человека в Хайфе агрессивно настроенными арабами. Он проходит лечение в результате попадания камней и ножевых ранений.

Напомним, редакция информировала о стрельбе возле Кирьят Тивон: погибли двое мужчин. Представлено видео с места событий. Полиция сообщила, предположительно, о криминальных разборках со стрельбой недалеко от Кирьят Тивон. В результате перестрелки погибли двое 25-летних мужчин. Подробная информация выясняется.