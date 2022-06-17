В Хайфе арабы линчевали израильтянина

Полиция сообщила, что проводится расследование по делу об избиении молодого человека в Хайфе агрессивно настроенными арабами. Он проходит лечение в результате попадания камней и ножевых ранений.

Арабские террористы устроили линч над русскоязычным израильтянином Виктором Демковым в Хайфе. Событие произошло два месяца назад, но только сейчас о нем стало известно.

Об этом информировал Телеграм-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Молодой человек из Хайфы подвергся жестокой террор-атаке со стороны арабских террористов, которые бросали в него камни, наносили ему ножевые ранения и жестоко избивали.

Виктор смог рассказать о событиях того дня: «Они кричали «еврей, еврей, на меня начали сыпаться камни».

«Меня порезали, разбили стекло, ударили меня камнем по голове», — позвонил в полицию Виктор Демков.

Полиция утверждает, что «продолжит тщательное расследование», однако до сих пор не были опрошены свидетели.

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