Полиция задержала мэра города в центре Израиля: известны детали

Подозреваемые будут доставлены в течение дня для обсуждения продления их содержания под стражей в мировой суд Ришон-ле-Циона

Сегодня утром, 10 августа, по подозрению во взяточничестве был задержан мэр израильского города, а также гендиректор муниципалитета и еще двое фигурантов.

Об этом сообщает издание News.walla.

Имена подозреваемых пока не разглашаются. В течение дня их доставят в мировой суд Ришон ле-Циона для обсуждения продления срока содержания под стражей.

В спецподразделении полиции по борьбе с мошенничеством «Лахав-433» отметили, что действующего мэр города и других задержанных лиц подозревают в злоупотреблении служебным положением, получении взяток, подделке корпоративных документов и отмывании капиталов.

Расследование было начато после подозрения, что во время местных выборов в 2018 году заинтересованные лица перечислили сотни тысяч шекелей на предвыборную кампанию тогдашнего кандидата — в обмен на обещание, что он будет продвигать их экономические дела после своего избрания.

«Курсор» писал ранее, что в июле 2020 года полиция Израиля задержала мэра одного из израильских городов и трех его соучастников. Их подозревают в злоупотреблении доверием, вымогательстве путем угроз и взяточничестве.

Еще мы писали, что мэр центрального города Петах-Тиквы Рами Гринберг сообщил, что был задержан полицией по подозрению в использовании контроля над муниципальным бюджетом для увольнения своих врагов.