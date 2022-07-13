Мэра Петах-Тиквы задержали для допроса: в чем его подозревают

Рами Гринберг отрицает обвинения после того, как полиция задержала его и еще трех человек по подозрению в вымогательстве у организаций увольнения его врагов и членов их семей.

Мэр центрального города Петах-Тиквы Рами Гринберг сообщил сегодня, что ранее на этой неделе полиция задержала его по подозрению в использовании контроля над муниципальным бюджетом для увольнения своих врагов.

Полиция сообщила, что следователи из национального отдела по расследованию преступлений Lahav 433 подозревают Гринберга и трех его помощников в мошенничестве, злоупотреблении доверием, вымогательстве с помощью угроз и других правонарушениях.

Гринберг вернулся в Facebook, чтобы опровергнуть обвинения против него и выступил против «интриг» и «ненависти» на государственной службе, которые, как он утверждал, привели к тому, что неизвестные лица попытались свергнуть его.

Petah Tikva mayor is municipal head suspected in corruption case https://t.co/zRow4UOzga — The Times of Israel (@TimesofIsrael) July 13, 2022

Он утверждал, что действовал в качестве мэра только в общественных интересах.

Год назад было начато расследование после жалоб на то, что мэр удерживает муниципальное финансирование институтов до тех пор, пока они не увольняют или не вытесняют его противников и членов их семей с ключевых должностей.

После допроса в воскресенье глава муниципалитета был отпущен домой на ограничительных условиях, и ему запретили контактировать с кем-либо, имеющим отношение к делу, в течение 14 дней.

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