Полиция задержала водителя, сбившего насмерть 18-летнего парня вблизи Негева

Также арестованы два человека, которые пытались помешать следствию.

Правоохранители нашли и задержал 20-летнего водителя, которого подозревают в совершении смертельного ДТП в деревне Хора. Жертвой аварии стал 18-летний парень.

Об этом сообщает "Сегодня в Израиле".

По информации, предоставленной полицией, ДТП произошло ночью, 23 сентября, в деревне Хора в районе Негева. Так, автомобиль сбил 18-летнего жителя, в результате чего пострадавший скончался.

Как выяснилось, задержанный оказался родственником погибшего. Предполагается, что наезд на парня был неслучайным.

Кроме того, были задержаны еще два молодых человека из той же деревни, которых подозревают в попытке помешать следствию.

Ранее в результате автокатастрофы в Рамат-Гане двое израильских детей пострадали. Инцидент произошел, когда два водителя электросамокатов столкнулись с автомобилем. 10-летний мальчик получил серьезные травмы, а 13-летний - средней степени тяжести. Медики медицинской службы MDA оказали первую помощь на месте происшествия и транспортировали пострадавших в больницы Ихилов в Тель-Авиве и Шиба в Рамат-Гане.

Также тяжелое ДТП произошло в Бат-Яме, в результате которого три человека получили травмы. Пешеход получил травмы средней степени тяжести, а два мотоциклиста - легкие травмы. Все пострадавшие были оказаны первичная медицинская помощь, а затем доставлены в больницу "Вольфсон" в Холоне.