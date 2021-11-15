Полиция задерживает подозреваемых в беспорядках во время операции Страж стен

В понедельник 15 ноября сотрудники полиции задержали еще шестерых подозреваемых в участии в беспорядках в арабских городах во время военной операции ЦАХАЛа против палестинской террористической группировки ХАМАС, получившей название Страж стен.

Уточняется, что задержанные подозреваются в кидании камнями, совершении поджогов и нападениях на водителей-евреев на шоссе №6 в районе бедуинской деревни Латакия.

Об этом сообщают Детали.

Всех задержанных доставили на допрос, после чего планируется, что полиция потребует суд продлить срок их содержания под стражей.

В августе этого года по меньшей мере пятерых жителей Латакии обвинили в нападении на проезжающих мимо водителей-евреев во время массовых арабских беспорядков, вспыхнувших в самом начале проведения военной операции Страж стен.

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