В Колумбии арестовали террористов Хизбаллы, планировавших покушение на гражданина Израиля

Глава минобороны Колумбии Диего Молано, на прошлой неделе совершивший визит в Израиль, сообщил об аресте двух террористов Хизбаллы в Боготе, планировавших нападение на гражданина Израиля.

По словам Диего Молано, арест был произведен 2 месяца назад. Задержанные были депортированы из страны.

Об этом сообщает Walla.

По информации колумбийского издания El Tiempo, террористы Хизбаллы проводили слежку за израильским бизнесменом, основавшим и возглавлявшим компанию по производству камер видеонаблюдения.

Ранее бизнесмен служил в израильской разведке и работал сотрудником посольства Израиля в Боготе.

Агенты Моссада предупредили мужчину о том, что на него готовится покушение. В связи с этим он вовремя покинул страну.

При этом сотрудники разведки Колумбии передали информацию о двух террористах Хизбаллы, которые были арестованы израильскими спецслужбами.

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