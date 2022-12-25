Полковник ЦАХАЛа провел параллель между Рождеством и Ханукой

По словам заместителя командира подразделения “Мейтав”, в этом году оба семейных праздника выпадают на одно и то же время и «можно даже найти связь между ними».

Заместитель командира подразделения “Мейтав” полковник Цахи Ревиво написал специальное письмо командирам и солдатам Северного округа. В нем он отметил, что сегодня помимо Хануки мы отмечаем “еще один праздник, который является общим для всех конфессий в христианстве — Рождество”.

Об этом сообщает Kanal7.

СМИ уточняет, что Ревиво отвечает в командовании Северным округом за призыв в ЦАХАЛ.

“Согласно Новому Завету, Рождество знаменует собой рождение Иисуса у Марии в Вифлееме. Этот праздник отмечают в разное время (большинство — 25 декабря). Фигура Санта-Клауса занимает центральное место в празднике, но есть и другие обычаи: елка в центре дома, праздничная трапеза и дарение подарков”, — написал полковник.

Ревиво также провел в своём письме параллель между Ханукой и Рождеством.

“В этом году праздники выпадают на одно и то же время и отмечаются вместе. Можно даже найти связь между ними — это семейные праздники радости и света, пиршества, застолья, дарения подарков, единения”, — написал военнослужащий.

Отмечается, что один из солдат бригады “Голани”, получивший письмо, сказал: “Я думаю, что они немного перешли черту!”.

В свою очередь организация “Торат Лехима” выступила с отдельным заявлением.

“Вчера, когда мы написали в Twitter о ханукальной меноре и рождественской елке, которые оказались вместе в зале “Бейт а-Хаяль”, некоторые напали на нас за “неуважение к солдатам-христианам”. … Такое письмо равносильно продвижению “Ханухорождества” и постановке иудаизма и христианства на один уровень. Это очень серьезно и беспрецедентно. Это не имеет ничего общего с уважением к какому-либо солдату. Это признак преднамеренного и сознательного размывания идентичности”, — говорится в заявлении.

Как сообщал Курсор, президент США Джо Байден опубликовал поздравление с Ханукой, в котором предостерег от роста глобального антисемитизма.

Также Курсор информировал о том, что в сети показали торжественную церемонию празднования Хануки в резиденции президента Польши.