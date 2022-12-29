Получат миллиарды шекелей: раскрыты детали коалиционной сделки с ШАС

В своем коалиционном соглашении с новым премьер-министром Биньямином Нетаниягу ультраортодоксальная партия ШАС получила миллиарды шекелей на продвижение своих основных программ, включая поддержку обездоленных израильтян, льготы для религиозной общины и ее институтов, а также улучшение медицинских услуг, особенно на так называемой периферии.

5,85 миллиарда шекелей на модернизацию здравоохранения, 1 миллиард шекелей на прямую продовольственную помощь и 220 миллионов шекелей на строительство или ремонт религиозных зданий вошли в сделку ШАС с Нетаниягу.

Фокусировка на своих социально-экономических и религиозных приоритетах была давней выигрышной стратегией ШАС. Партия не выдвигала каких-либо независимых требований в области безопасности или внешней политики.

Кроме того, ШАС получила шесть министерских портфелей для пяти из 12 своих законодателей. Лидер партии Арье Дери возьмет на себя два портфеля, вновь вернувшись к руководству министерством внутренних дел и министерством здравоохранения. Он также будет заместителем премьер-министра на весь срок полномочий правительства.

Портфели религиозных услуг и социального обеспечения также перейдут к ШАС. Двое членов партии также станут дополнительным министрам в министерствах социального обеспечения и образования.

ШАС обычно называет себя «социальной» партией, которая акцентирует внимание на бедные семьи, особенно страдающие от роста стоимости жизни в Израиле. Партия выполнила одно из своих основных предвыборных обещаний, обеспечив «не менее» 1 миллиарда шекелей (280 миллионов долларов) на возобновление программы для предоставления продовольственной помощи нуждающимся семьям. Программа будет действовать из МВД Дери.

В дополнение к получению миллиарда шекелей на свою программу продовольственных карт, ШАС потребовала и подписала ряд мер, направленных на поддержку ультраортодоксального социально-экономического развития, увеличение участия рабочей силы, сокращение расходов, связанных с государственной бюрократией, и в целом на резкую борьбу с ростом стоимости жизни.

Партия добилась обещания от правительства разработать пятилетний план ультраортодоксального социально-экономического развития, затрагивающий такие области, как жилье, транспорт, здравоохранение, образование, укрепление местных органов власти, инфраструктуру, занятость и устранение социально-экономических разрывов.

ШАС также продвигает два больших закона, которые помогут освободить ультраортодоксальных мужчин от службы.

Дери также добился увеличения бюджета на 5,85 млрд шекелей для улучшения доступа и услуг в сфере здравоохранения. Среди прочего, деньги предназначены для снижения стоимости медицинских услуг для пациентов, улучшения больничных технологий, увеличения количества больничных коек, улучшения ухода за младенцами и сокращения времени ожидания приема.

Партия также получила 220 миллионов шекелей (62,17 миллиона долларов) на строительство и ремонт религиозных зданий, включая синагоги, ритуальные бани и кладбища.

Среди различных других предложений Шас также получил обещание и государственное финансирование центра наследия сефардского еврейства в честь своего покойного духовного лидера и раввина Овадии Йосефа.

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