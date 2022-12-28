Данон прокомментировал распределение должностей в правительстве

По словам политика, у всех есть амбиции.

Депутат Ликуда Дани Данон высказался о распределении должностей в следующей коалиции.

Об этом сообщает Arutz Sheva со ссылкой на «Решет Бет радио».

«Я буду сидеть с Нетаниягу сегодня вечером. У всех есть амбиции, но не каждый должен быть министром. Если нет ничего существенного, что можно было бы изменить, мы также можем работать из Кнессета. Не только титул внушает уважение получателю и правительству», ‒ сказал он.

Ранее журналисты сообщили, что вступающий в должность премьер-министр Биньямин Нетаниягу разгневал членов своей партии, среди которых был Дани Данон и Давид Амсалем. Утверждается, что они кричали на него во время собрания фракции «Ликуд».

Данон осудил Нетаниягу за то, что тот решил не созывать фракцию раньше, сказав, что депутаты парламента не провели консультации по коалиционным соглашениям с другими партиями.

«Это наглость, что фракция не была созвана раньше. Я не приемлю, чтобы вы делали с соглашениями все, чего пожелаете», — говорит он.

Амсалем претендовал на пост спикера Кнессета и министра юстиции, но по итогу остался ни с чем. Он начал кричать на Нетаниягу, которому сказал, что «вы с ним не можете делать все, что хотите», параллельно указывая на Ярива Левина, получившего портфель министра юстиции.

«Курсор» сообщал, что Исраэль Кац «взорвал» встречу с Нетаниягу из-за отсутствия договоренности о распределении должностей.

Помимо этого председатель Религиозного сионизма Бецалель Смотрич написал статью для американцев. В ней он уделил внимание политике нового израильского правительства, которая будет направлена на приближение нашей страны к модели в США, а также он высказался о других не менее актуальных вопросах.