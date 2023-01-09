Получение даркона: какие хитрости применяют израильтяне

Многие израильтяне не могут записаться на выдачу или замену загранпаспорта. Очереди составляют около шести месяцев, а мошенники предлагают разные схемы за солидную сумму.

Проблема с получением загранпаспорта длится уже больше года, а ситуация с очередями только ухудшается.

Об этом сообщают Detaly.

Если в марте-апреле прошлого года очереди нужно было ждать три-четыре месяца, то сейчас во многих отделениях МВД невозможно заказать очередь на полгода вперед.

Проверка на прошлой неделе показала, что в Тель-Авиве, Иерусалиме, Ашдоде и Хайфе записывают на оформление даркона на начало июля. Только в Рахате, Кацрине и Сахнине можно попытаться найти очереди на середину апреля.

Банковская служащая из Гиватаима Яэль рассказала: «Ближайшая очередь, которую я могла получить, была только через полгода. А я должна была лететь за границу с семьей через два месяца. Я позвонила в службу поддержки – и там мне объяснили, что вот так обстоят дела, и ничего нельзя сделать».

Амихай, учитель из Реховота, после многих безуспешных попыток записаться в очередь в радиусе десятков километров от своего дома, вынужден был записаться на 4 месяца вперед в Кармиэле, в 160 километрах от своего города.

Яэль тоже пыталась воспользоваться разными хитростями по совету друзей. Она заходила на сайт My Visit в ранние утренние часы, когда могут «выбросить» новые места на ближайшие недели, пробовала записаться в отделения МВД в других городах, дальше от дома. «Несколько дней подряд я заходила на сайт в 7 утра, чтобы проверить, не открылись ли очереди. Я не нашла подходящего слота в ближайших к дому отделениях – но смогла найти его в дальних отделениях. Мне в итоге пришлось записаться туда. Это лучше, чем дважды платить за временный паспорт на два года».

Израильтяне возмущаются в соцсетях. «Сайт My Visit не дает доступных дат для замены паспорта на ближайшие полгода. На «горячей линии» никто не поднимает трубку».

Возникла и новая проблема: мошенники начали бронировать свободные очереди через сайт и приложение My Visit, а потом продавать их через Telegram. Это еще более искусственно удлиняет очереди.

В МВД сообщили, какие меры предпринимали для решения проблемы, в том числе увеличение часов работы и найм дополнительных сотрудников. По заявлению ведомства, в 2022 году из-за войны в Украине в Израиль въехали около 70 тысяч новых репатриантов.

В августе 2022 года Управление народонаселения заявило, что длинные очереди – явление сезонное, временное, а к концу года очереди исчезнут. Но ситуация продолжает ухудшаться, и многим уже ясно, что пора кардинально менять систему.

Томер Москович пообещал «высокотехнологическое» решение проблемы – автоматы для первичной обработки заявок на паспорта. Но что-то пошло не так, и Управление народонаселения сообщило, что размещение автоматов задерживается на несколько месяцев. Остается дождаться, какие меры придумает новый министр внутренних дел Арье Дери.

Ранее Курсор писал, что Шуферсаль запускает веб-сайт для онлайн-торговли.

Также мы сообщали, как отразится на экономике остановка железнодорожных работ по субботам.