Шуферсаль запускает веб-сайт для онлайн-торговли

Сеть Шуферсаль открывает собственный веб-сайт, на котором местные продавцы будут продавать игрушки, мебель и украшения.

Спустя два года после закрытия сайта American Outlet, предлагавщего разнообразные модные товары и электронику из-за рубежа, Шуферсаль предпринимает еще одну попытку расширить свои онлайн-операции.

Сеть создает Marketplace на основе местных поставщиков. Клиенты «Шуферсаль Онлайн» теперь при входе на обычный веб-сайт получают возможность выхода на рынок, который включает в себя около 100 местных поставщиков. Покупателям доступны товары местных и международных брендов из категорий спортивного инвентаря, мебели, игр, книг и моды.

Представлены следующие бренды Nike, Alo Yoga, Dior, Speedo, Disney, Marvel, Fisher Price и Em Oved.

Шуферсаль присоединяется к тенденции относительно поздно. В связи со сложностью роста сети на продовольственном рынке от компании требуется найти возможности роста, которых нет в продовольственном секторе. В сфере маркетплейса уже работают сети «Супер Фарм», «Айс», «Стимацкий» и другие, которые используют аналогичную платформу, позволяющую различным поставщикам презентовать каталог своей продукции клиентской базе сети.

Шуферсаль, как и другие сети, предоставит этим поставщикам только платформу, а за это получает комиссию от поставщиков за каждую продажу. Сами поставщики несут ответственность за доставку продукта потребителю, при этом каждый поставщик определяет стоимость доставки своей продукции.

Шуферсаль отказался раскрывать сумму инвестиций в процессе, но можно предположить, что это небольшие инвестиции, поскольку это всего лишь технологическая корректировка между существующим веб-сайтом сети и поставщиками.

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