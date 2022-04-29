Пользователи сделали подборку видео с дикими животными, которые гуляют по городам Израиля

В сети показали подборку видеороликов с животными, которых израильтяне встретили на улицах Тель-Авива, Хайфы, Ришон-ле-Циона, Модиина и других городах.

Все чаще на улицах израильских городов удается встретить различных диких животных: кабанов, павлинов, горных козлов, гиен, лисов, а на пляжах даже встречаются акулы. Конечно, далеко не все они безопасны, а потому стоит быть осторожными при контакте с дикими животными.

И вот на телеграм-канале ГОЛОС ИЗРАИЛЯ сделали удивительную подборку роликов, на которых израильтяне контактируют с фауной.

«Последние годы Израиль превращается в один большой Сафарий диких и не диких зверей и становятся интегральной частью израильских городов. От павлинов создающих пробки в Тель-Авиве, кабанов поедающих всё на своём пути в Хайфе, акул пытающихся вырваться на берег в Ашдоде и Хайфе, верблюдов в Беэр-Шеве, горных козлов гуляющих на крышах машин в Мицпе Рамон и Эйлате, хищных гиен в Ришон ле-Ционе и Модиине, лисичек в Ашкелоне, этот список можно продолжать бесконечно, ясно одно, животные в Израиле решили не быть в стороне, и тоже довольствоваться городской жизнью», — подписали подборку администраторы канала.

Также наша редакция публиковала другие интересные новости о животных. К примеру, у берегов Ашдода обнаружена мертвая акула. Фотографии рыбы разместили в сети.

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