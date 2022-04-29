В сети появилось забавное видео с павлином, решившим прогуляться улицами Афулы

Павлины — удивительные птицы. Именно такую очевидцам удалось заметить в Афуле. Павлен решил пройтись по улицам. Он вышел прямо на проезжую часть.

Афула — город на севере Израиля. Очевидец, который ехал на автомобиле по улице, заметил павлина, переходящего через дорогу, и решил снять его на видео. Примечательно, что птица решила перейти проезжую часть именно по пешеходному переходу.

Ролик показали на телеграм-канале Израильские трудовые будни.

«Типичная Афула», — шутливо подписали ролик администраторы канала.

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