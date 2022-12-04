«Помешать наращиванию сил»: ЦАХАЛ опубликовал видео разрушения объекта ХАМАСа

«Ночная атака направлена на то, чтобы помешать наращиванию сил террористической группировки ХАМАСа в секторе Газы», — заявили в пресс-службе ЦАХАЛа.

В ответ на ракетный обстрел южных территорий Израиля, боевые самолеты Армии Обороны Израиля минувшей ночью, с 3 на 4 декабря, нанесли серию мощных авиаударов по объектам, принадлежащим террористической группировке ХАМАС.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа.

В Армии обороны Израиля заявили, что был уничтожен оружейный завод близ Рафаха и Хан-Юниса, который использовался боевиками в качестве основной «производственной базы» и производил огромную долю ракет в секторе Газы.

בתגובה לירי לעבר מטוסי הקרב, צה»ל תקף עמדה צבאית של ארגון הטרור חמאס. בנוסף, הלילה נתקף אתר מרכזי לייצור רקטות של ארגון הטרור חמאס בדרום רצועת עזה וכן הותקפה מנהרת טרור בדרום הרצועה pic.twitter.com/zcrUJoLzgA — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) December 4, 2022

Также ВВС нанесли удар по тоннелю, проложенному на юге палестинского анклава. Зафиксированы точные попадания по намеченным целям.

«Ночная атака продолжает процесс, направленный на то, чтобы помешать наращиванию сил террористической группировки ХАМАСа в секторе Газы», — говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.

По имеющимся данным, во время ударов по израильским самолетам был открыт огонь с земли, который не нанес урона и все истребители благополучно вернулись на аэродромы наземного базирования.

Ранее Курсор писал, что истребители ЦАХАЛа атаковали Газу после ракетных ударов по Израилю.

Также мы информировали, что ЦАХАЛ успешно испытал новую морскую ракету-перехватчик: впечатляющие кадры.