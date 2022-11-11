Поножовщина на территории школы в Герцлии: ранены двое мужчин

В пятницу, 11 ноября, около полудня в начальной школе Иоханани в Герцлии произошла стычка с применением холодного оружия между тремя мужчинами.

Об этом сообщает портал Mako.

Отмечается, что во время инцидента один из мужчин нанес ножевые ранения двоим другим. По свидетельству присутствовавших на месте, двое мужчин пытались не допустить незнакомца на территорию школы, и между ними возник конфликт.

По словам учеников, в школу часто приходит один и тот же человек, личность которого на данном этапе неизвестна.

«Судя по всему, это местный житель, который регулярно жалуется на шум, создаваемый детьми после уроков», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, в Хайфе 1 ноября 17-летний молодой человек получил ранения средней степени тяжести в результате инцидента с применением насилия. Инцидент произошел на улице Левонтина в Хайфе.

Медики MDA и фельдшеры оказали медицинскую помощь и эвакуировали пострадавшего в больницу Рамбам.

Ранее Курсор информировал о том, что 22 октября в Иерусалиме скрывшийся с места нападения террорист, нанесший ножевое ранение и тяжело ранивший 20-летнего ультраортодоксального юношу, был обезврежен на футбольном поле в районе Шейх-Джарра.

После нападения, которое произошло в общественном парке, преступник скрылся с места происшествия, а полиция и силы безопасности некоторое время преследовали его.

Курсор писал ранее, что инспекторы службы безопасности задержали на контрольно-пропускном пункте «Элиаху» троих вооруженных палестинок. У молодых женщин охранники обнаружили при себе самодельный пистолет-пулемет «Карло» и прощальное письмо.