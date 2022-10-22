Нападение с ножом в Иерусалиме: тяжело ранен юноша

16-летний нападавший был обезврежен полицией после того, как забежал на футбольное поле в районе Шейх-Джарра, где тренировалась группа детей.

В Иерусалиме скрывшийся с места нападения террорист, нанесший ножевое ранение и тяжело ранивший 20-летнего ультраортодоксального юношу, был обезврежен на футбольном поле в районе Шейх-Джарра.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Отмечается, что после нападения, которое произошло в общественном парке, преступник скрылся с места происшествия, а полиция и силы безопасности некоторое время преследовали его.

«Террорист был обезврежен выстрелом в спину и нейтрализован полицией на футбольном поле, недалеко от национального штаба полиции. Он не погиб в результате стрельбы и был эвакуирован командой MDA для лечения», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что сотрудник полиции опознал 16-летнего террориста с предметом в руке.

«Полицейский погнался за ним, во время чего подозреваемый повернулся в его сторону с предметом в руке. Полицейский, почувствовав, что его жизни угрожает опасность, выстрелил и нейтрализовал его», — пишет издание.

Кроме того, уточняется, что террористом оказался 16-летний палестинский юноша, житель Израиля, проживавший в районе Дахият недалеко от лагеря беженцев Шуафат.

Как сообщал Курсор, сегодня, 22 октября, на севере Самарии на КПП «Рейхан» произошла возможная попытка автомобильного теракта. В министерстве обороны страны отметили, что палестинец за рулем автомобильного средства с израильскими номерами, въехал в дорожное ограждение КПП «Рейхан». Водитель получил травму.

Израильские военные не открывали огонь по машине. Среди израильтян никто не пострадал.

Курсор писал ранее, что инспекторы службы безопасности задержали на контрольно-пропускном пункте «Элиаху» троих вооруженных палестинок. У молодых женщин охранники обнаружили при себе самодельный пистолет-пулемет «Карло» и прощальное письмо.