Попал под пилу: в Бней-Браке произошел жуткий инцидент

Сегодня в четверг 45-летний рабочий был ранен дисковой пилой во время работы на предприятии в Бней-Браке.
Медики и парамедики МАДА оказали ему медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу Шиба в Тель-Ха-Шомер в критическом состоянии с тяжелой травмой верхней конечности.
Парамедик МАДА сказал: «Я был рядом со станцией МАДА, когда ко мне подошел гражданин и подал сигнал, что на одном из предприятий есть раненый рабочий. Я подбежал к нему и в то же время позвонил на горячую линию МАДА 101. Я начал оказывать ему первичную медицинскую помощь на участке, которая включала перевязки и остановку кровотечения, а затем мы эвакуировали в больницу, когда его состояние стало тяжелым».
На место прибыла полиция, которая выясняет обстоятельства происшествия, сообщение направлено в Минтруда.
Напомним, что пожарные были вызваны в порт Хайфы этой ночью в четверг, где произошла утечка из контейнера, содержащего опасное вещество с раздражающими и воспламеняющимися свойствами (похоже на кислоту в том смысле, что оно опасно для дыхания и кожи).