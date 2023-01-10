Пополнение в семье рогатых: в заповедник Хай-Бар Йотвата родилось 8 ориксов

В заповеднике проживает около 120 особей этого типа антилоп.

В заповеднике Хай-Бар Йотвата, расположенном на территории Южного Негева, где проживает более 50 видов различных животных, пополнение в семье ориксов — вида саблерогих антилоп.

Об этом сообщает Управление природы и парков Израиля.

Всего родилось 8 малышей. Ориксов легко распознать по «конской» шее с гривой, белой голове, покрытой черными треугольными пятнами и длинными V-образными рогами, которые могут быть прямыми или спиралевидными. У самцов рога более массивные, но короче, а у самок они длиннее и изящнее.

Это социальное животное, оно живет стадами до десяти особей, в которые входит доминирующий самец, несколько доминирующих самок и их потомство. Беременность длится около 8,5 месяца, после чего рождается один орикс, который весит примерно 10-15 кг.

Ориксы обитают в Восточной и Южной Африке, предпочитая пустыни и полупустыни, а также встречаются в открытых саваннах. Помимо естественной среды обитания, ориксы акклиматизированы в Мексике и на юго-западе США.

Основу их рациона составляют травы пустыни, покрытые пылью и песком, так что их зубы с высокими коронками прекрасно приспособлены для столь грубой пищи.

«Курсор» писал ранее, что в Иерусалимском библейском зоопарке в семье азиатских левов — пополнение. На свет появились двое детенышей. Доктор Гили Авни Маген, главный ветеринар зоопарка сообщила, что это исчезающий вид, поэтому в зоопарке делают все возможное, чтобы его сохранить и приумножить.

Еще мы писали, что за один день, 7 января, около 45 путешественников посетили заповедники и национальные парки Израиля.