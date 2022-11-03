В Библейском зоопарке Иерусалима родились детеныши азиатского льва

В Иерусалимском библейском зоопарке в семье азиатских левов — пополнение. На свет появились двое детенышей.

Доктор Гили Авни Маген, главный ветеринар зоопарка сообщила, что это исчезающий вид, поэтому в зоопарке делают все возможное, чтобы его сохранить и приумножить.

Отметим, что индийский (азиатский) подвид льва имеет массу от 150 до 220 кг,160—190 кг у самцов и 90-150, обычно 110—120 кг у самок. В древности он обитал на территории от Ближнего Востока до Индии, в том числе и на территории современного Израиля. Сейчас считается исчезающим видом.

Самки приносят потомство круглый год, беременность длится три с половиной месяца. В помете, как правило, от двух до пяти детенышей, имеющих длину тела около 30 см и пятнистую окраску шерсти, иногда сохраняющуюся до наступления половой зрелости.

שני גורי אריות אסייאתים נולדו בגן החיות התנ»כי בירושלים. ד»ר גילי אבני מגן, הווטרינרית הראשית של גן החיות: «אנחנו נרגשים ושמחים. זהו מין בסכנת הכחדה ונרתמנו למאמץ לשמר אותו» • יש לכם רעיונות לשמות? @ZeevKam ו-@kerenu9 #כאןהערב צילום: גן החיות התנ»כי בירושלים pic.twitter.com/pZZ6YvLLAk — כאן | רשת ב (@ReshetBet) November 3, 2022

«Курсор» писал ранее, что в Библейский зоопарк Иерусалима завезли новорожденного броненосца редкого вида.

Еще мы писали, что самка льва в зоопарке Топика в Канзасе отрастила гриву, что является чрезвычайно редким явлением.