Популярный российский телеведущий переехал жить в Израиль

По словам Игоря Гиндиса, у него осталось российское гражданство, поэтому в Израиль приехал «пока навсегда, а там посмотрим».

Российский телеведущий Игорь Гиндис покинул российскую федерацию* и переехал на постоянное место жительства в Израиль.

Об этом информирует портал ura.news.

«И правда покинул. Не зарекаюсь, что насовсем, российское гражданство же осталось… Сформулируем так: пока навсегда, а там посмотрим», — сообщил Гиндис. Телеведущий отметил, что с телеканалом «рифей-пермь» он попрощался «нормально, вполне дружелюбно и без конфликтов».

Игорь Гиндис долгое время проработал ведущим рубрики «Дежурный по городу» телевизионной службы новостей телеканала «рифей-пермь». В течение своей профессиональной карьеры проявил себя в качестве актера театра и кино.

В 2007 году Гиндис сыграл роль Тахира Закирова в спектакле пермского академического театра драмы «Изображая жертву» по пьесе Братьев Пресняковых в постановке Бориса Мильграма. В 2010 году снялся в первом сезоне ситкома «Реальные пацаны».

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!