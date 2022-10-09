Информация для репатриантов: новые правила проверки документов

Натив возобновил ускоренную проверку документов по схеме Go/no Go для граждан Украины, россии и Беларуси.
Об этом проинформировал посол в Украине Михаэль Бродский.
Смысл проверки: через онлайн-форму можно подать документы на репатриацию. Быстрая проверка с точностью до 80%, покажет, имеет ли заявитель право на израильское гражданство.
В случае положительного ответа через онлайн-форму, заявитель получает возможность прилететь в Израиль рейсом, который организует «Сохнут», и сразу получить медицинскую страховку и бесплатное жилье, пока сотрудники Натива завершат проверку и примут решение о предоставлении заявителю гражданства.
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Ранее Курсор писал, что запущена ускоренная процедура репатриации из россии, Украины и Беларуси.
Также наш сайт делился рекомендациями и полным списком необходимых документов для репатриантов, а также списком центров, где можно экстренно сменить статус.
Помимо этого, мы рассказывали, что Израиль поможет украинским студентам продолжить обучение в период войны в рамках проекта «Academic Iron Dome Initiative».
Редакция уже сообщала, что Израиль ожидает массовую волну репатриантов из Украины и рф — Лапид. Власти Израиля прогнозируют, что в ближайшие месяцы в страну прибудут десятки тысяч новых репатриантов.