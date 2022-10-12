Россияне ищут еврейские корни, чтобы спастись от мобилизации в Израиль

Специалисты по генеалогии прослеживают еврейское происхождение россиян, желающих переехать в Израиль, и появляются частные агентства, чтобы облегчить репатриацию, поскольку десятки тысяч людей бегут от мобилизации.

Десятки тысяч россиян бежали из страны с тех пор, как президент рф владимир путин* ввел войска в Украину 24 февраля, а затем объявил общенациональный призыв в армию в сентябре.

Многие изо всех сил пытались найти свои еврейские корни, чтобы открыть двери в Израиль. В соответствии с израильским Законом о возвращении любой, у кого есть хотя бы один еврейский дедушка или бабушка, имеет право на получение израильского гражданства, как и люди, принявшие иудаизм.

Об этом сообщает The Times of Israel.

В центре Красного Креста в москве темноволосая женщина нервно подносила телефон к уху, пытаясь выяснить подробности о своих еврейских корнях, чтобы помочь своему сыну бежать из-за объявленной президентом россии мобилизации, чтобы пополнить ряды российских войск для боевых действий в Украине.

«Получение паспорта Израиля — единственный способ для моего сына не поехать воевать в Украину», — объяснила AFP измученная женщина, которая отказалась назвать свое имя из соображений безопасности.

Один из них — 32-летний Иван Митрофанов, лихорадочно ищущий доказательства того, что его бабушка и дедушка были евреями. Как ИТ-работник, он пока освобожден от первой волны мобилизации, объявленной 21 сентября после серии военных поражений россии в Украине. Митрофанов сказал, что он «спешит уехать, пока границы открыты».

Большинство россиян ожидают новых волн мобилизации, а некоторые опасаются, что власти введут военное положение или закроют границы для мужчин призывного возраста.

Митрофанов считает Израиль лучшим выбором, чем Европа: «В Европе мой российский паспорт токсичен. Я поеду в Израиль, где нас действительно ждут».

Татьяна Калажникова, работающая в городской администрации на западе москвы, говорит, что «90% наших клиентов приезжают, чтобы выяснить свое еврейское происхождение».

Власти критикуют россияну, спешащих покинуть страну, как непатриотичных, и Калажникову это не впечатляет.

«Они хотят уехать из россии… в Израиль, где война никогда не закончится», — саркастически сказала она.

Более одного миллиона из 9,4 миллиона жителей Израиля имеют корни в бывшем ссср.

Израиль заявил, что заявки на репатриацию из россии и Украины утроились с момента начала конфликта. Центральное бюро статистики насчитало с конца февраля 20 тысяч прибывших из россии и более 12 тысяч из Украины.

Столкнувшись с лавиной отъездов, россия в июле приказала распустить Еврейское агентство, которое помогает евреям с репатриацией, обвинив его в нарушении закона. Дело вызвало серьезный дипломатический кризис с Израилем и до сих пор не разрешено.

Ранее Курсор писал, что министр внутренних дел Айелет Шакед согласовала въезд в страну россиян, состоящих в браке с израильтянами. Согласно указанию министра МВД Шакед, в ближайшее время будут изменены правила въезда для лиц, у которых супруг является гражданином Израиля.

Ранее Курсор писал о новых правилах проверки документов: информация для репатриантов. В связи с ожидающейся новой волной репатриантов из рф, Украины и Беларуси, желающие смогут воспользоваться ускоренной процедурой рассмотрения документов через онлайн-форму.

Также наш сайт делился рекомендациями и полным списком необходимых документов для репатриантов, а также списком центров, где можно экстренно сменить статус.

Помимо этого, мы рассказывали, что Израиль поможет украинским студентам продолжить обучение в период войны в рамках проекта «Academic Iron Dome Initiative».

Напомним, что премьер-министр Яир Лапид заявил, что Израиль ожидает массовую волну репатриантов из Украины и рф.