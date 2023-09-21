Попытка автомобильного теракта возле Иерусалима — первые подробности

Подозреваемый нейтрализован.

Палестинский террорист совершил сегодня попытку наезда на контрольно-пропускном пункте Каландия к северу от Иерусалима.

Террориста нейтрализовали. Один из охранников получил легкое ранение.

По словам медиков МАДА, 32-летний мужчина получил легкие ранения и был доставлен в больницу Шаарей Цедек с синяками на нижних конечностях после попытки наезда.

Представители полиции заявили, что подозреваемого арестовали на месте. Обстоятельства дела еще выясняются.

Курсор писал, что житель Газы шел с ножами на автовокзал Тель-Авива — полиция сообщила о серьезном инциденте.