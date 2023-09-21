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Попытка автомобильного теракта возле Иерусалима — первые подробности

12:50, Сегодня
Новости Израиля
полиция израиля фото
Фото: depositphotos.com
Подозреваемый нейтрализован.

Палестинский террорист совершил сегодня попытку наезда на контрольно-пропускном пункте Каландия к северу от Иерусалима.

Террориста нейтрализовали. Один из охранников получил легкое ранение. 

По словам медиков МАДА, 32-летний мужчина получил легкие ранения и был доставлен в больницу Шаарей Цедек с синяками на нижних конечностях после попытки наезда.

Представители полиции заявили, что подозреваемого арестовали на месте. Обстоятельства дела еще выясняются. 

Курсор писал, что житель Газы шел с ножами на автовокзал Тель-Авива — полиция сообщила о серьезном инциденте. 

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