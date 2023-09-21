Попытка автомобильного теракта возле Иерусалима — первые подробности

Палестинский террорист совершил сегодня попытку наезда на контрольно-пропускном пункте Каландия к северу от Иерусалима.
Террориста нейтрализовали. Один из охранников получил легкое ранение.
По словам медиков МАДА, 32-летний мужчина получил легкие ранения и был доставлен в больницу Шаарей Цедек с синяками на нижних конечностях после попытки наезда.
Представители полиции заявили, что подозреваемого арестовали на месте. Обстоятельства дела еще выясняются.
פיגוע דריסה במחסום קלנדיה: מאבטח נפצע קל, המחבל נוטרלhttps://t.co/Tq5fvjmvOU@ndvori pic.twitter.com/gVqXQDtlV5
— החדשות - N12 (@N12News) September 21, 2023
Курсор писал, что житель Газы шел с ножами на автовокзал Тель-Авива — полиция сообщила о серьезном инциденте.