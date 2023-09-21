Меню
Все разделы

Шел с ножами на автовокзал Тель-Авива — полиция сообщила о серьезном инциденте с участием жителя Газы

10:02, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
нож, нападение с ножом
Фото: Pixabay/PublicDomainPictures
На входе на центральный автовокзал Тель-Авива у мужчины нашли два ножа.

Пресс-служба полиции сообщает, что некоторое время назад был арестован 60-летний житель сектора Газа, у которого на входе на центральный автовокзал Тель-Авива во время обыска были обнаружены два ножа.


Курсор писал, что вчера произошел аналогичный инцидент — в Тель-Авиве на железнодорожной станции задержали палестинца с ножом. 

Автор материала
Комментируйте новости Курсор в Facebook
Читайте последние новости Курсор в Telegram
ТЭГИ:

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Больше новостей
Все новости
Информация
О насОбратная связьИнформация об ограниченияхКомментарии в наших соцсетях
Наши партнеры
сursorinfo.co.il © Все права защищены
facebook telegram whatsapp viber instagram youtube camera images logo general logo general white