Шел с ножами на автовокзал Тель-Авива — полиция сообщила о серьезном инциденте с участием жителя Газы

На входе на центральный автовокзал Тель-Авива у мужчины нашли два ножа.

Пресс-служба полиции сообщает, что некоторое время назад был арестован 60-летний житель сектора Газа, у которого на входе на центральный автовокзал Тель-Авива во время обыска были обнаружены два ножа.

תושב רצועת עזה, בן 60, נעצר לאחר שהתגלו בתיקו שני סכינים בתחנה המרכזית בתל אביב@yonatanraveh11

(צילום: דוברות המשטרה) pic.twitter.com/8uG3sfxsFH — כאן חדשות (@kann_news) September 21, 2023



Курсор писал, что вчера произошел аналогичный инцидент — в Тель-Авиве на железнодорожной станции задержали палестинца с ножом.