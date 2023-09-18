Попытка ножевого теракта на КПП "Мазмория" - первые подробности

Террорист был нейтрализован охранником.

В понедельник утром, 18 сентября, на контрольно-пропускном пункте "Мазмория" произошла попытка ножевого теракта, но, к счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Об этом сообщает 7kanal.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что террорист вызвал подозрение у силовиков, поэтому они решили его обыскать. В этот момент мужчина вытащил нож и хотел нанести удар, но охранник вовремя отреагировал и произвел выстрел, нейтрализовав его.

На КПП возникла большая автомобильная пробка. Сейчас там находятся крупные силы безопасности, а также сотрудники полиции, которые регулируют движение транспортных средств.

Других подробностей пока не сообщается. Начато расследование.

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