Теракт в Хаваре: первые подробности и видео

Двое человек получили ранения.

В Хаваре произошел огнестрельный теракт.

На месте происшествия двое раненых.

"Было получено сообщение о стрельбе на перекрестке Хабитот в городе Хавара. Подробности позже", – рассказали в Армии обороны Израиля.

В пресс-службе MDA сообщили, что в 20:17 поступило сообщение о стрельбе по транспортному средству на шоссе 60 недалеко от Хавары. Медики и парамедики MDA оказывают медицинскую помощь на месте двум раненым, которым около 30 лет. Они в полном сознании, но с травмами от осколков стекла.

Чуть позже там добавили, что медики и парамедики в сотрудничестве с медицинскими силами ЦАХАЛа оказывают медицинскую помощь и направляют в больницу Бейлинсон двух раненых.

Вскоре с новым заявлением выступили в ЦАХАЛе:

"Двое мирных жителей получили ранения осколками стекла. Солдаты ЦАХАЛа и парамедики Маген Давид Адом оказали первую медицинскую помощь на месте происшествия. Мирные жители были эвакуированы с легкими ранениями и в полном сознании для дальнейшего лечения в больнице. Солдаты ЦАХАЛа преследуют террористов и блокируют этот район"

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