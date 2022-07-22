Попытка ножевого теракта в Иерусалиме: опубликовано видео

Палестинский араб, вооруженный ножом, был задержан полицейскими в Старом городе Иерусалима рано утром в пятницу. Полиция подозревает, что мужчина планировал нападение с ножом.
По данным полиции, 33-летнего мужчину из Восточного Иерусалима заметили офицеры, следившие за камерами видеонаблюдения, после того, как он «подозрительно преследовал верующих» в Старом городе.
Сотрудники пограничной полиции задержали мужчину, и он уронил нож, который был у него в кармане, сообщили в полиции.
Ссылаясь на предварительное расследование, полиция заявила, что мужчина, по всей видимости, планировал совершить нападение.
Его доставили для дальнейшего допроса, а затем доставили в суд для продления срока содержания под стражей.
Предполагаемая попытка теракта произошла после того, как во вторник палестинец нанес ножевое ранение израильтянину в автобусе в районе Рамот в Иерусалиме.
Полиция сообщает, что за последние недели в Старом городе Иерусалима было совершено несколько попыток нападения с ножом.
Так, 28 июня палестинского араба задержали на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима после того, как он попытался нанести ножевое ранение офицерам. Затем он скрылся с места происшествия.
За неделю до этого палестинец сдался полицейским возле Храмовой горы после того, как якобы планировал нападение с ножом.
В период с середины марта по начало мая в результате серии смертоносных нападений в Израиле погибло 19 человек.
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