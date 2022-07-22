Попытка ножевого теракта в Иерусалиме: опубликовано видео

16:12, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
нож в руке фото
Фото: canva.com

Официальные лица говорят, что 33-летний мужчина из Восточного Иерусалима преследовал верующих с ножом и был арестован силами пограничной полиции.

Палестинский араб, вооруженный ножом, был задержан полицейскими в Старом городе Иерусалима рано утром в пятницу. Полиция подозревает, что мужчина планировал нападение с ножом. 

По данным полиции, 33-летнего мужчину из Восточного Иерусалима заметили офицеры, следившие за камерами видеонаблюдения, после того, как он «подозрительно преследовал верующих» в Старом городе.

Сотрудники пограничной полиции задержали мужчину, и он уронил нож, который был у него в кармане, сообщили в полиции.

Ссылаясь на предварительное расследование, полиция заявила, что мужчина, по всей видимости, планировал совершить нападение. 

Его доставили для дальнейшего допроса, а затем доставили в суд для продления срока содержания под стражей.

Предполагаемая попытка теракта произошла после того, как во вторник палестинец нанес ножевое ранение израильтянину в автобусе в районе Рамот в Иерусалиме.

Полиция сообщает, что за последние недели в Старом городе Иерусалима было совершено несколько попыток нападения с ножом.

Так, 28 июня палестинского араба задержали на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима после того, как он попытался нанести ножевое ранение офицерам. Затем он скрылся с места происшествия.

За неделю до этого палестинец сдался полицейским возле Храмовой горы после того, как якобы планировал нападение с ножом.

В период с середины марта по начало мая в результате серии смертоносных нападений в Израиле погибло 19 человек.

Редакция сообщала, что арабские террористы сожгли машину рава Дов Лиора.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
Ирен Давид
ТЭГИ: