Попытка ножевого теракта в Иерусалиме: опубликовано видео

Официальные лица говорят, что 33-летний мужчина из Восточного Иерусалима преследовал верующих с ножом и был арестован силами пограничной полиции.

Палестинский араб, вооруженный ножом, был задержан полицейскими в Старом городе Иерусалима рано утром в пятницу. Полиция подозревает, что мужчина планировал нападение с ножом.

По данным полиции, 33-летнего мужчину из Восточного Иерусалима заметили офицеры, следившие за камерами видеонаблюдения, после того, как он «подозрительно преследовал верующих» в Старом городе.

Сотрудники пограничной полиции задержали мужчину, и он уронил нож, который был у него в кармане, сообщили в полиции.

Ссылаясь на предварительное расследование, полиция заявила, что мужчина, по всей видимости, планировал совершить нападение.

Его доставили для дальнейшего допроса, а затем доставили в суд для продления срока содержания под стражей.

שוטרים עצרו חשוד חמוש בסכין בעיר העתיקה בירושלים, לאחר שתצפיתנית במרכז השליטה המשטרתי זיהתה אותו עוקב אחרי מתפללים בצורה חשודה. במשטרה חושדים שתכנן לבצע פיגוע דקירה @SuleimanMas1 @VeredPelman

(צילום: דוברות משטרה) pic.twitter.com/kpErStQpQR — כאן חדשות (@kann_news) July 22, 2022

Предполагаемая попытка теракта произошла после того, как во вторник палестинец нанес ножевое ранение израильтянину в автобусе в районе Рамот в Иерусалиме.

Полиция сообщает, что за последние недели в Старом городе Иерусалима было совершено несколько попыток нападения с ножом.

Так, 28 июня палестинского араба задержали на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима после того, как он попытался нанести ножевое ранение офицерам. Затем он скрылся с места происшествия.

За неделю до этого палестинец сдался полицейским возле Храмовой горы после того, как якобы планировал нападение с ножом.

В период с середины марта по начало мая в результате серии смертоносных нападений в Израиле погибло 19 человек.

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