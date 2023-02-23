Попытка ножевого теракта в Мале Адумим: первые детали и фото

08:00, Сегодня
Новости Израиля
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Фото: pixabay.com

Террористку нейтрализовали.

Сегодня утром палестинская женщина-террористка пыталась нанести ножевой удар силам обороны на въезде в Мале Адумим. Ее ликвидировали.

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