Попытка ножевого теракта в Мале Адумим: первые детали и фото

Сегодня утром палестинская женщина-террористка пыталась нанести ножевой удар силам обороны на въезде в Мале Адумим. Ее ликвидировали.
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Террористку нейтрализовали.
Сегодня утром палестинская женщина-террористка пыталась нанести ножевой удар силам обороны на въезде в Мале Адумим. Ее ликвидировали.
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