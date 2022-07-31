Арест двух подростков: полиция расследует серию грабежей в Рамат-Гане

Двое несовершеннолетних приезжали в Рамат-Ган и Ор-Иегуду на скутере, затем цеплялись к иностранным рабочим и отбирали у них ценные вещи и сумки.

Задержаны двое 17-летних несовершеннолетних из Центрального района, которые обвиняются в целой серии грабежей.

Об этом сообщила полиция утром в воскресенье.

Полиция заявила, что подросткам будет предъявлено обвинение в семи актах грабежа иностранных рабочих в Рамат-Гане, Кирьят-Оно и Ор-Иегуде.

Согласно прокурорскому заявлению, они нападали на рабочих, приезжая на скутере, цеплялись к жертвам и отбирали у них сумки.

Их содержание под стражей время от времени продлевалось, и на прошлой неделе окружная прокуратура Тель-Авива представила против них заявление прокурора по семи делам, и их содержание под стражей было продлено до сегодняшнего дня с целью предъявления обвинения. Суд рассмотрит детали дела и вынесет решение о возможном заключении.

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