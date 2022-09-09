Попытка теракта в Яффо: полиция обнародовала все подробности

Задержанный террорист прибыл в Яффо с автоматом и самодельными бомбами и «был задержан только благодаря бдительности двух полицейских»

Полиция Израиля обнародовала подробности предотвращенного теракта в Яффо.

Об этом сообщает издание Mako.

Отмечается, что задержанный террорист прибыл в Яффо с автоматом и самодельными бомбами и «был задержан только благодаря бдительности двух полицейских».

Так, согласно данным полиции, Мохаммад Минави, 19-летний житель Наблуса, пересек линию разграничения в районе Тулькарма с оружием и самодельными бомбами. После этого террорист сел в такси и отправился к Часовой площади Яффо. Выйдя из такси, Минави вел себя подозрительно, чем привлек внимание полицейских Шарифа Хассона и Менгисто Мохаба. Те арестовали подозреваемого и допросили на месте. Тот признал, что пересек границу незаконно.

При обыске в его сумке был обнаружен самодельный пистолет-пулемет. … Террорист был доставлен на допрос в ШАБАК, где он признался, что планировал совершить теракт в людном месте в Тель-Авиве.

2Минави был пойман в апреле с ножом на Храмовой горе и впоследствии отбыл двухмесячный тюремный срок в Израиле. Параллельно с расследованием в Тель-Авиве и на шоссе 5 возле перекрестка Ариэль были арестованы двое подозреваемых по подозрению в пособничестве террористу. Личность террориста не удивила силовиков. Почти все теракты и попытки терактов в последние месяцы исходят из двух секторов — Наблуса и Дженина», — говорится в материале.

Издание также сообщает, что после того, как Минави был осужден за террористические преступления после инцидента на Храмовой горе, государство попросило назначить ему 10-месячный тюремный срок. Суд приговорил его к 4 месяцам, фактически же он вышел на свободу всего через два месяца.

«Во время досмотра он сказал, что является незаконным резидентом без разрешений. При нем была сумка, и в ходе досмотра мы обнаружили утюг, а затем оружие. Мы уложили его на пол и сообщили, что он арестован», — отметили в полиции.

Как сообщал Курсор, 8 сентября израильская полиция задержала в Тель-Авиве палестинца, у которого при себе было два самодельных взрывных устройства. Его доставили на допрос, на котором он признался, что собирался совершить теракт.

Также Курсор информировал о том, что во время операции сил ЦАХАЛа по сносу дома террориста участника теракта на улице Дизенгоф в Тель-Авиве был убит Махмуд Сабаэна — палестинский боевик.