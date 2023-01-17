Поруш обратился к послу США: Израильская общественность потеряла веру в судебную систему

Поруш утверждает, что большинство израильтян проголосовали за реформы на последних выборах.

Министр Иерусалима и традиций Меир Поруш (Объединенный иудаизм Торы) встретился во вторник, 17 января, с послом США в Израиле Томасом Нидесом в его офисе Кнессета в Иерусалиме.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Во встрече также принял участие раввин Аарон Давид Дэвис, директор отдела внешних связей фракции «Агудат Исраэль».

Темы, которые обсуждались во время встречи, включали состав нового правительства, реформу судебной системы, израильско-американские отношения и укрепление отношений между посольством США и харедим в Израиле.

Поруш объяснил, почему его партия считает необходимыми судебные реформы, предложенные министром юстиции Яривом Левиным.

«Большинство людей потеряли веру в израильскую судебную систему и проголосовали за реформы на последних выборах», ‒ сказал он.

Ранее мы рассказывали, что американская делегация, состоящая из сенаторов Демократической и Республиканской партий, не встретится с Итамаром Бен-Гвирром и Бецалелем Смотричем. Американский сенатор Джеки Розен дала понять израильским официальным лицам, что делегация не заинтересована во встрече представителями «Религиозного сионизма» и «Оцма Иегудит».

Известно, что делегация прибудет в нашу страну впервые после создания нового правительства. Сенатор-демократ от штата Невада Розен ‒ сторонник Израиля и на протяжении многих лет принимала в Конгрессе произраильские законы.

Она возглавила делегацию сенаторов, состоящую из законодателей, которые входят в лобби «Авраамовых соглашений» в Сенате США. Его создали одновременно с аналогичным лобби в Кнессете, чтобы содействовать нормализации отношений между Израилем и арабским миром.

Также «Курсор» сообщал, что Нетаниягу прогнозирует массовый рост репатриации из США.