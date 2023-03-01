«Пошла кровь из уха»: стало известно о первых травмированных во время демонстрации в Тель-Авиве

13:12, Сегодня
Новости Израиля
флаг израиля фото
Фото: depositphotos.com

Несколько протестующих пострадали в Тель-Авиве после того, как полиция бросила светошумовые гранаты.

Несколько протестующих получили ранения после того, как полиция бросила светошумовые гранаты на массовый митинг в Тель-Авиве.

Омри Лави сообщает 13 каналу, что во время протеста рядом с ним взорвалась светошумовая граната, повредив ему ноги. «Рядом со мной взорвалась светошумовая граната. У меня порезы на ногах, и мне нужно обратиться за медицинской помощью», — говорит он.

Лави говорит, что у женщины рядом с ним «пошла кровь из уха» после того, как взорвалась светошумовая граната. «Нет никаких сомнений в том, что сегодня полиция решила поднять ситуацию на новый уровень. Они видят в нас врагов нации», — заявляет мужчина.

Читайте также: демонстрации выходят из-под контроля: в Хайфе напали на офицера полиции.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.