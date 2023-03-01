«Пошла кровь из уха»: стало известно о первых травмированных во время демонстрации в Тель-Авиве

Несколько протестующих пострадали в Тель-Авиве после того, как полиция бросила светошумовые гранаты.

Несколько протестующих получили ранения после того, как полиция бросила светошумовые гранаты на массовый митинг в Тель-Авиве.

תמונת המחאה? דם על הרצפה, לאחר שמפגין נפגע מרימון הלם בצומת קפלן. לכל מי שסקפטי מיד התיעוד pic.twitter.com/aFBlC1fbwG — Anna Pines || אנה פינס (@AnnaPines_) March 1, 2023

Омри Лави сообщает 13 каналу, что во время протеста рядом с ним взорвалась светошумовая граната, повредив ему ноги. «Рядом со мной взорвалась светошумовая граната. У меня порезы на ногах, и мне нужно обратиться за медицинской помощью», — говорит он.

רימון הלם של המשטרה פגע במפגין בצומת קפלן pic.twitter.com/txVGwy54ZI — Anna Pines || אנה פינס (@AnnaPines_) March 1, 2023

Лави говорит, что у женщины рядом с ним «пошла кровь из уха» после того, как взорвалась светошумовая граната. «Нет никаких сомнений в том, что сегодня полиция решила поднять ситуацию на новый уровень. Они видят в нас врагов нации», — заявляет мужчина.

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