В Замбии напали на посла Израиля на глазах у ее телохранителей: подробности инцидента

Автомобиль подъехал к Офре Фархи, когда она переходит дорогу.

На прошлой неделе посла Израиля в Замбии ограбили на улице в столице африканской страны. Нападавшие скрылись с ее дипломатическим паспортом и мобильным телефоном.

Посол Офра Фархи переходила улицу в Лусаке в пятницу, когда рядом с ней остановилась машина, пассажиры схватили ее сумку и нанесли ей легкие травмы. В ее сумке также были наличные деньги.

Согласно сообщению, ее телохранителям, находившимся с ней в это время, не удалось предотвратить преступление.

Фархи прошла курс лечения в местной клинике и продолжила запланированные встречи с местными властями.

Посол сказала в своем заявлении, что, хотя подобные инциденты могут произойти где угодно в стране, «Замбия очень безопасна и мирна» и «очень дружелюбна по отношению к Израилю».

Министр иностранных дел Замбии Стэнли Какубо и советник президента позвонили Фархи, чтобы предложить свою поддержку.

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, который также позвонил Фархи, чтобы спросить о ее благополучии, сказал, что это пример опасностей, с которыми сталкиваются дипломатические сотрудники.

«Не раз послы Израиля по всему миру подвергали себя и свои семьи риску, чтобы служить стране, — говорится в заявлении Коэна. — Они заслуживают полной признательности за это».

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