Выходили на дело с собакой: трое мужчин задержаны за серию ограблений в Иерусалиме

Центром Иерусалима прокатилась волна ограблений и полиция начала расследование, в ходе которого задержала троих молодых людей, выходивших на дело с собакой.

Об этом пишет News.israelinfo.

Подозреваемых выбирали жертв и запугивали их животных. Одним из пострадавших оказался инвалид, у которого молодые люди забрали костыли.

Преступники действовали по одной схеме: подходили, держа на поводке крупную собаку, и угрожали ее натравить, после чего с помощью рукоприкладства отнимали имущество.

Один из горожан остался таким образом без мобильного телефона и куртки, еще у одного забрали деньги и электрический скутер, а еще один потерпевший из-за побоев, нанесенных подозреваемыми, вынужден был обратиться за медицинской помощью.

Полиция по горячим следам вышла на троих мужчин — 20-летних арабов, жителей Восточного Иерусалима. Во время задержания подозреваемые пытались натравить на полицейских собаку.

«Курсор» писал ранее, что 70-летний пенсионер был арестован по подозрению в краже 100 тысяч шекелей из почтового отделения в Иерусалиме. Согласно материалам дела, неделю назад мужчина пришел в отделение почты в районе Кирьят-Юваль, чтобы получить ежемесячное пособие.

Еще мы писали, что полиция задержала 14-летнего подозреваемого в ограблении магазина. Преступление произошло примерно в семь часов утра в городе Ашкелоне на улице.