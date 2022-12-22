Посла США приняли в Бней-Браке: подробности

В рамках мероприятия было упомянуто о крепких дружественных отношениях между США и ультраортодоксальной общественностью.

Раввин Авраам Рубинштейн принял 22 декабря в Бней-Браке посла США в Израиле Тома Найдса.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Посол прибыл в мэрию для встречи, в ходе которой Рубинштейн ознакомился с деятельностью города и отметил крепкие дружеские отношения между США и ультраортодоксальной общественностью в Израиле и во всем мире.

Далее у посла Найдса и мэра была назначена длительная личная встреча, после чего они продолжили экскурсию по ешиве Пониваге.

Ранее мы рассказывали об интервью посла США, где он заявил, что если Израиль хочет и дальше быть демократической еврейской страной, то не нужно отказываться от решения о создании двух государств. Также он заявил, что столица Государства Израиль ‒ Иерусалим.

«Курсор» также сообщал, что президент США Джо Байден на недавнем предвыборном митинге заявил, что ядерная сделка 2015 года мертва, но США официально не объявят об этом. Американский лидер пожимал руку участникам политического митинга, во время чего американец иранского происхождения спросил его, не объявит ли он публично, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) — официальное название ядерной сделки с Ираном 2015 года — мертв.

Байден ответил: «Нет», что обусловлено многими причинами. И добавил: «Она действительно мертва, но мы не будем об этом объявлять. Это долгая история».

Далее собеседник президента США заявил, что протестующие иранцы не хотят заключать соглашения с иранским режимом, потому что «они нас не представляют, они не наше правительство». В ответ Байден сказал, что он это понимает, но дело в том, что у Ирана «может быть ядерное оружие». Видео беседы смотрите здесь.