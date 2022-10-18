Посол США: столица Израиля — Иерусалим

По словам Тома Найдса, если Израиль хочет остаться демократическим еврейским государством, «мы не должны отказываться от решения о создании двух государств».

Столицей Государства Израиль является Иерусалим.

Об этом в интервью Israel National News заявил посол США в Израиле Том Найдс.

«Давайте проясним: столица Израиля — Иерусалим. Американский посол сейчас живет в Иерусалиме. У меня есть дом в Иерусалиме. Будущее Иерусалима будет решаться сторонами в любое подходящее время. Мы не можем навязывать свои желания, но столица Израиля — Иерусалим», — сказал дипломат.

Он также прокомментировал заявление президента США Джо Байдена об израильско-палестинском конфликте, в котором тот высказался о праве палестинцев на собственное государство. Найдс сослался на слова самого главы Белого дома, который отметил, что «не обязательно быть евреем, чтобы быть сионистом, и что нет лучшего друга Израиля, чем Джо Байден.

«Джо Байден, как и я, считает, что если Израиль хочет остаться демократическим еврейским государством, мы не должны отказываться от решения о создании двух государств. Моя работа в качестве посла состоит в том, чтобы работать с израильтянами и палестинцами, чтобы убедиться, что такое видение не является невозможным», — сказал посол.

При этом, по мнению Найдса, некоторые люди могут не согласиться с такой политикой.

«Возможно, общественное мнение изменилось в Израиле и даже среди палестинского народа. Мы считаем, что решение для сохранения сильного демократического еврейского государства — это решение, основанное на создании двух государств, и именно к этому мы будем стремиться», — сказал дипломат.

Как сообщал Курсор, в США считают, что палестинские власти должны сделать больше для предотвращения насилия. Об этом заявил посол США в Израиле Томас Найдс.

Также Курсор информировал о том, что США полностью поддерживают Израиль в его борьбе с террористами из Газы, заявил посол США в Израиле Томас Найдс.