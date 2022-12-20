Байден в тайне признался, что «ядерное соглашение с Ираном мертво» – СМИ

Американский лидер утверждает, что у Тегерана может быть ядерное оружие.

Появилась запись разговора при участии президента страны Джо Байденом, где он заявил, что «ядерное соглашение с Ираном действительно мертво, но мы не будем об этом объявлять».

Об этом сообщает Maariv.

Американского лидера сняли на видео, когда он беседовал с гражданином США и Ирана, который выступил против иранского режима во время предвыборного съезда, состоявшегося в Калифорнии в декабре. В ходе разговора гражданин повернулся к президенту и спросил: «Президент Байден, не могли бы вы заявить, что ядерная сделка мертва? Не могли бы вы заявить об этом?».

Байден ответил, что «Нет, по многим причинам. Она действительно мертва, но мы не будем об этом объявлять. Это долгая история, но мы обязательно…».

После этого собеседник заявил, что «мы просто не хотим договоров с режимом беспорядков, договоренности нет. Они нас не представляют, они не наше правительство». В конце президент Байден сказал: «Я знаю, что они не представляют вас, но у них может быть ядерное оружие».

بعدما باغتته إحدى النساء الإيرانيات بطلبها بعدم توقيع أي اتفاق مع نظام الملالي.. #بايدن: الاتفاق النووي مع #إيران ميت بالفعل.. ولكننا لم نعلن عن ذلك بشكل رسمي بعد#الحدث pic.twitter.com/BS7BPZIXAv — ا لـحـدث (@AlHadath) December 20, 2022

Ранее мы рассказывали, что Байден поздравил евреев с Ханукой и заявил, что происходит глобальный рост антисемитизма.

«Курсор» сообщал, что в Минобороны Британии сказали, что *рф планирует передать Ирану в обмен на дроны.

Помимо этого Ганц заявил, что пришло время оказать серьезное давление на Иран.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!