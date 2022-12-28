После 15-летнего перерыва Arkia запускает полеты в Турцию

Израильский авиаперевозчик Arkia объявил, что с февраля следующего года возобновляет полеты в Турцию, спустя 15 лет перерыва.

Об этом пишет Times of Israel.

Авиакомпании нашего государства перестали летать на этом направлении из-за опасений по поводу безопасности. Но на следующий день после того, как посол Израиля в Турции Ирит Лилиан вручила свои верительные грамоты президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, было объявлено о возобновлении полетов, поскольку страны полностью восстановили дипломатические отношения.

Ирит Лилиан стала первым послом в Турции за четыре года. Предыдущие два года Лилиан возглавляла посольство в Анкаре, но не в ранге посла.

Отмечается, что 26 февраля 2023 года запланирован первый рейс Arkia в Стамбул. В марте авиакомпания планирует открыть дополнительные направления в Анталию.

«Курсор» писал ранее, что после двухлетнего периода снова заработал прямой маршрут из Тель-Авива в столицу Южной Кореи — Сеул. Этот маршрут, по которому будет выполняться три раза в неделю крупнейшей южнокорейской авиакомпанией Korean Air.

Еще мы писали, что итальянский авиаперевозчик AeroItalia объявил об открытии еще одной линии из Тель-Авива. С апреля 2023 года граждане смогут прямым рейсом попасть в столицу Тосканы – Флоренцию.