В Эйлате хотят построить центр для «глэмпинга»: что в нем будет

Глэмпинг набирает популярность в мире с 2010-х годов. Теперь этот тренд дошел и до Израиля.

Сеть израильских высококлассных отелей «Дан» планирует построить в Эйлате круглогодичный глэмпинг (от слов гламур+кемпинг) со всеми удобствами.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Новый центр хотят возвести напротив природного заповедника «Коралловый пляж» на юге города. Глэмпинг будет состоять из роскошных палаток разного размера, а также общественных зон, помещения для медитации и оборудование для занятия водными видами спорта.

Отмечается, что глэмпинг — новое веяние в туристической индустрии, подразумевающее под собой отдых на природе, но со всеми удобствами и отельным обслуживанием. Это направление набирать популярность начало в мире с 2010-х годов, а теперь дошло и до Израиля.

В проект кемпинга в Эйлате сеть планирует уже к следующему лету вложить десятки миллиардов шекелей. Варианты размещения там будут от простых до действительно роскЕошных.

«Курсор» писал ранее, что туристическая сфера в Израиле постепенно восстанавливается. Центральное статистическое бюро представило данные об объеме въездного и выездного туризма за сентябрь текущего года.

Еще мы писали, что министерство туризма выпустило новый рекламный ролик, в котором министр туризма Израиля Йоэль Развозов играет роль агента британской секретной службы Джеймса Бонда в попытке побудить людей за границей приехать в еврейское государство.