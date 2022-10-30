Турция ведет переговоры с россией о «зерновой сделке»

В Минобороны Турции утверждают, что инициатива положительно влияет на человечество и доказывает, что добрая воля и диалог могут решить «все кризисы».

Турция начала переговоры с *россией после того, как кремль заявил о временном приостановлении участия в «зерновой сделке».

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимного турецкого чиновника.

Представитель Анкары утверждает, что «есть основания для оптимизма» касаемо того, что переговоры с рф могут «достичь прогресса». После этого Министерство обороны Турции официально подтвердило проведение переговоров с Кремлем. Чиновники рассказали, что министр национальной обороны Турции Хулуси Акар продолжает переговоры и координацию со своими собеседниками, как и соответствующие органы власти.

«Во время этих встреч сторонам напоминается о важности продолжения инициативы, которая положительно влияет на человечество во всем мире и демонстрирует, что все кризисы можно решить с помощью доброй воли и диалога, а также о важности избежания разного рода провокаций, негативно влияющих на продолжение работы механизма», – поделились в Минобороны.

Ранее мы рассказывали, что официальный представитель НАТО Оана Лунгеску срочно призвала кремль возобновить соглашение при посредничестве ООН, благодаря которому Украина возобновила экспорт зерна через Черное море. По ее словам, путин должен перестать использовать продукты питания как оружие и закончить «свою незаконную войну в Украине».

Представительница Североатлантического альянс призвала россию пересмотреть решение о временном приостановлении участия в «зерновой сделке» и возобновить ее, чтобы нуждающиеся получили продовольствие. Также она добавила, что все союзники НАТО приветствуют сделку, которую заключили с помощью Турции, потому что экспорт позволил «снизить цены на продукты питания во всем мире».

Также «Курсор» сообщал о том, что, по словам посла Украины, Киев просит США усилить давление на Израиль.

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