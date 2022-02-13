В аэропорт Бен-Гурион прибыли из Украины первые дипломаты и граждане Израиля

Сегодня Беннет призвал израильтян немедленно покинуть страну, а вчера правительство согласилось повысить уровень предупреждений о поездках в регион.

Граждане Израиля и дипломаты, работающие в государственных органах Украины, сегодня (воскресенье) вернулись в Израиль. Это произошло после того, как премьер-министр Нафтали Беннет призвал израильтян немедленно покинуть страну и повысить уровень предупреждений о поездках в регион.

«Все только в СМИ, — сказал он Омар Кедми, 40 лет, из Пардес Ханна, вылетевший из Киева. — Там все нормально. Ничего особенного не видишь и не чувствуешь. Я ездил в Умань на два дня и вернулся по плану».

30-летний Бар Вассерштейн из Нетании, который большую часть времени живет в Умани, приехал в Израиль на отдых до Песаха, а затем вернется в Украину до Рош а-Шана. «Все только в СМИ. Там вы не видите и не чувствуете никакой разницы», — согласился он с Кедми.

Нир Чен Цион также вернулся со своим сыном В Израиль. «Я рад, что мы привезли сына до того, как произошел беспорядок, если вообще что-то произойдет», — сказал он.

Анастасия Шевчук, 31-летняя украинка, приехавшая в Израиль ради лечения дочери, считает, что Россия вторгнется в Украину. Она поблагодарила Израиль и сказала, что здесь, в отличие от ее страны, люди знают, что делать в экстренной ситуации. «Никто не знает, что делать», — сказала она.

По оценкам, в настоящее время в Украине находится от 10 000 до 15 000 израильтян.

«Мы не знаем, какие будут события в ближайшие дни между Россией и Украиной», — заявил сегодня утром премьер. — Как и весь остальной мир, мы надеемся, что напряженность закончится без эскалации, но наша первая обязанность — позаботиться о наших гражданах. Я снова призываю израильтян в Украине — возвращайтесь домой, не дожидайтесь ситуации, когда вам очень захочется вернуться и это будет невозможно».

Ранее Курсор писал о том, что Лапид встретился с заместителем министра иностранных дел Украины.

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