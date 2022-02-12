Беннет призывает израильтян «немедленно покинуть» Украину

В заявлении также говорится о том, что «будет рассмотрен вопрос об увеличении числа гражданских рейсов по маршруту Израиль-Украина».

Премьер-министр Нафтали Беннет провел переговоры с высшими должностными лицами по поводу «напряженности в отношениях между Россией и Украиной», сообщает его пресс-секретарь.

Согласно заявлению, Беннет и чиновники обсудили подготовку к эвакуации израильтян из Украины.

«Было решено сделать предупреждение о поездках в этот район, а также призвать израильских граждан немедленно покинуть этот район», — говорится в заявлении.

Во встрече принимали участие министр иностранных дел Яир Лапид, министр обороны Бенни Ганц, начальник генштаба ЦАХАЛа Авив Кохави, глава ШАБАК Ронен Бар, советник по национальной безопасности Эяль Хулата и другие официальные лица.

Ранее Курсор сообщал, что МИД Израиля призывает своих граждан, находящихся в Украине, покинуть страну. Министерство иностранных дел Израиля и Посольство Израиля в Украине призывают израильских граждан, находящихся на территории Украины, пересмотреть необходимость пребывания в этой стране и в любом случае избегать приближения к зонам повышенной опасности.

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