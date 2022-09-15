После скандала: «Санфрост» возвращает в магазины отозванный товар

В прошлом месяце компания «Санфрост» угодила в громкий скандал, покупатели начали находить в пакетах с замороженной фасолью отвратительные «сюрпризы», в результате чего на завод отправили проверку, а продукцию отозвали с магазинов. Но недавно представители компании заявили, что возвращают на прилавки замороженную фасоль и заявили, что усилили контроль за качеством продукции.

Об этом сообщает издание Finance.walla.

Новая продукция будет доступна в супермаркетах и других торговых точках уже с сегодняшнего дня, 15 сентября. Руководство компании отметило, что в соответствии с указаниями минздрава, на заводе проводится повторная сортировка фасоли перед ее отправкой на продажу.

Еще компания увеличила количество работников, которые занимаются ручной сортировкой и улучшила свои технологические процессы, чтобы не допускать больше подобных инцидентов.

«Курсор» писал ранее, что в начале августа компания «Санфрост» отозвала из продажи замороженную стручковую фасоль, потому что в одном из пакетов был обнаружен «инородный предмет», о котором рассказала одна из покупательниц товара.

Еще мы писали, что министерству здравоохранения Израиля поступила жалоба от покупателя, который нашел кусок пресмыкающегося в пакете с замороженной фасолью, принадлежащей компании «Санфрост».